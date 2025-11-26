Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Челябинске проходят антитеррористические учения

26 ноября 2025 в 11:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Учения в Челябинске проходят 26 ноября

Учения в Челябинске проходят 26 ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 26 ноября проходят тактические антитеррористические учения. Жителей просят сохранять спокойствие, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«С 9:00 до 17:00 оперативным штабом запланировано проведение тактических учений по отработке контртеррористической операции на объекте промышленности. Просим сохранять спокойствие», — уточнили в УФСБ.

Ранее учения прошли в Троицке. По легенде, сотрудникам УФСБ нужно было обезвредить БПЛА и взрывное устройство.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал