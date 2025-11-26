В Челябинске проходят антитеррористические учения

Учения в Челябинске проходят 26 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 26 ноября проходят тактические антитеррористические учения. Жителей просят сохранять спокойствие, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«С 9:00 до 17:00 оперативным штабом запланировано проведение тактических учений по отработке контртеррористической операции на объекте промышленности. Просим сохранять спокойствие», — уточнили в УФСБ.