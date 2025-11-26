Протеже челябинского губернатора сохранил контроль над Нагайбакским округом

В 2023 году муниципалитет стал лидером по числу жалоб на местные власти. По настоянию губернатора Алексея Текслера глава Иван Сурменев досрочно ушел в отставку. Последней каплей стала трагедия в селе Фершампенуаз, где со стены ФОКа на голову школьника упала большая глыба льда . Ребенок погиб, а Сурменев до послднего пытался сохранить директора ФОКа своего доверенного человека.

Топ-менеджер компании «Урал Ситно» Тимофеев, которого рекомендовали в преемники областные власти, получил тогда на выборах 12 голосов депутатов из 15, несмотря на активное противодействие местной оппозиции элит и восемь соперников. Кампания считалась второй по сложности после выборов в Миассе. За два с небольшим года и местные элиты, и население убедились, что выбор был верным.