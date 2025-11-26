Логотип РИА URA.RU
Протеже челябинского губернатора сохранил контроль над Нагайбакским округом

Егор Тимофеев избран главой Нагайбакского округа на новый срок
26 ноября 2025 в 12:30
Егор Тимофеев (слева) оправдал ожидания губернатора Алексея Текслера (справа) и жителей района

Егор Тимофеев (слева) оправдал ожидания губернатора Алексея Текслера (справа) и жителей района

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты собрания Нагайбакского округа (Челябинская область) избрали главой муниципалитета действующего руководителя Егора Тимофеева. Альтернативные кандидаты — глава Арсинского поселения Юрий Жидков и председатель профсоюза работников здравоохранения Елена Терякова — не получили ни одного голоса.

В 2023 году муниципалитет стал лидером по числу жалоб на местные власти. По настоянию губернатора Алексея Текслера глава Иван Сурменев досрочно ушел в отставку. Последней каплей стала трагедия в селе Фершампенуаз, где со стены ФОКа на голову школьника упала большая глыба льда . Ребенок погиб, а Сурменев до послднего пытался сохранить директора ФОКа своего доверенного человека.

Топ-менеджер компании «Урал Ситно» Тимофеев, которого рекомендовали в преемники областные власти, получил тогда на выборах 12 голосов депутатов из 15, несмотря на активное противодействие местной оппозиции элит и восемь соперников. Кампания считалась второй по сложности после выборов в Миассе. За два с небольшим года и местные элиты, и население убедились, что выбор был верным.

