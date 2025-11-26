Приставы по иску Генпрокуратуры арестовали знаковый актив челябинской ОПС «Махонинские»*

Челябинский клуб «Галактика развлечений» стал государственным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Служба судебных приставов арестовала самый известный актив ОПС «Махонинские»* — ночной клуб «Галактика развлечений» в Челябинске. Информация об этом содержится в базе исполнительных производств ФССП. Ранее по иску Генпрокуратуры объединение было признано экстремистским, а его активы на 2,5 млрд рублей переданы в собственность государства.

Теперь у судебных приставов дошли руки до ООО «Реси» и ООО «Мторг». Это означает, что обеспечительные меры коснулись и ночного клуба «Галактика развлечений», одного из самых известных развлекательных заведений Челябинска. В начале 2000-х братья Махонины купили на северо-западе Челябинска здание бывшей фабрики художественных изделий. Там открыли самый крупный на тот момент в городе досуговый комплекс — «Галактика развлечений», а рядом построили сауну и фабрику элитной мебели «Монбельер».

Братья Андрей и Александр Махонины основали сообщество в 1990-х годах. Согласно материалам Генпрокуратуры, группировка занималась вымогательствами, грабежами и силовым захватом бизнеса в регионе. Ведомство уточнило, что участники ОПГ придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство»** (АУЕ), признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ. «Махонинские» были замечены также в связях с экс-губернатором Михаилом Юревичем и вице-спикером заксобрания области Константином Струковым. Принадлежавшие им активы «Макфа» и «Южуралзолото» уже перешли в государственную собственность.

* Объединение «Махонинские» признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена.