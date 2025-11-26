Логотип РИА URA.RU
В Челябинске ФСБ и МВД задержали криминального авторитета Варосяна. Фото

26 ноября 2025 в 12:37
Артака Варосяна задержали, у него идут обыски

Фото: очевидец

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД задержали криминального авторитета, лидера ОПГ «Артаковские» — Артака Варосяна. По данным URA.RU, силовики ищут связь между ним и органами власти.

«Силовыми структурами проведены следственно оперативные мероприятия по местам жительства и деятельности одной из межэтнической преступной группировки „Артаковские“ организатора ОПГ Артака Варосяна. В результате обысков выявлены незаконные к обороту предметы, установлена запрещенная в России деятельность, а также другие нарушения законодательства РФ», — рассказал источник.

Сейчас у Варосяна и членов его ОПГ идут обыски. Силовики устанавливают наличие связей между фигурантами и органами власти и правоохранительными структурами.

Артак Варосян задержан

Фото: очевидец

