Текслер поручил развивать поддержку челябинских ветеранов спецоперации

Алексей Текслер дал поручения некоммерческим организациям развивать поддержку ветеранов СВО
Некоммерческие организации Челябинской области должны увеличивать меры поддержки ветеранов спецоперации. Такое поручение дал губернатор региона Алексей Текслер в рамках пленарной дискуссии VIII Южно-Уральского гражданского форума.
«Сейчас на первый план выходят задачи, связанные с постепенным возвращением к мирной жизни ветеранов специальной военной операции. Рассчитываю на вашу активность», — заявил Текслер.
Глава региона уточнил, что в первую очередь речь идет о реабилитации травм, а также социально-психологической адаптации и устройстве на работу. Он подчеркнул, что роль НКО заключается в том, чтобы дополнить работу госучреждений.
Текслер добавил, что в регионе действует более 3,5 тысяч некоммерческих организаций в самых разных направлениях — от помощи больным детям до развития креативной экономики и международного сотрудничества. Работу НКО поддерживают с помощью грантов, целевых субсидий, а также через механизмы государственного соцзаказа и другие источники. В настоящее время реализуется система социальных сертификатов, позволяющая ежегодно оказывать помощь сотням семей. Объем финансирования данной программы в текущем году составил свыше 40 миллионов рублей. Текслер подчеркнул, что финансирование грантовых конкурсов в 2026 году останется на прежнем уровне.
