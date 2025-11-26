Текслер поручил развивать поддержку челябинских ветеранов спецоперации

Глава региона уточнил, что в первую очередь речь идет о реабилитации травм, а также социально-психологической адаптации и устройстве на работу. Он подчеркнул, что роль НКО заключается в том, чтобы дополнить работу госучреждений.

Текслер добавил, что в регионе действует более 3,5 тысяч некоммерческих организаций в самых разных направлениях — от помощи больным детям до развития креативной экономики и международного сотрудничества. Работу НКО поддерживают с помощью грантов, целевых субсидий, а также через механизмы государственного соцзаказа и другие источники. В настоящее время реализуется система социальных сертификатов, позволяющая ежегодно оказывать помощь сотням семей. Объем финансирования данной программы в текущем году составил свыше 40 миллионов рублей. Текслер подчеркнул, что финансирование грантовых конкурсов в 2026 году останется на прежнем уровне.