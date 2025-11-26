Реконструкцию «Гулливера» в челябинском парке Гагарина закончат в 2026 году
Скульптура «Гулливера» в парке Гагарина была демонтирована
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Основная часть реконструкций детской площадки «Гулливер» в парке имени Гагарина в Челябинске завершится к концу 2025 года. Работы планируют закончить в ближайшее время, но установку малых архитектурных форм и восстановление помещений отложили до нового строительного сезона, рассказал мэр города Алексей Лошкин во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Отдельные виды работ, например, обустройство антитравматичного покрытия, делать в существующих температурных режимах невозможно. Подрядная организация будет заниматься этим в новом строительном сезоне. Установка малых архитектурных форм, которые были задержаны поставкой, тоже будет осуществляться в следующем году, — отметил Лошкин.
По словам мэра, большая часть оборудования уже установлена или будет смонтирована в ближайшее время. Два фонтана на площадке находятся в рабочем состоянии. На 2026 год также запланирован ремонт капитальных объектов — касс и административно-бытовых помещений.
Лошкин подчеркнул, что главная задача — как можно скорее открыть обновленную площадку для жителей города. Космическая концепция реконструкции была разработана и утверждена в 2024 году.
Реконструкция «Гулливера» также началась в 2024 году. В сентябре 2025 года демонтировали аварийную девятиметровую скульптуру Гулливера, которую ранее планировали переодеть в скафандр. Мэр Челябинска Алексей Лошкин лично контролировал ход реконструкции, критикуя несогласованность подрядчиков и работу предыдущего директора парка Жазита Нургазинова.
В октябре 2025 года директора парка Жазита Нургазинова задержали по подозрению в превышении полномочий. Мужчина был отправлен в СИЗО. При обыске в его квартире нашли 2,5 млн рублей наличными. Следствие установило, что он заключил контракт на 86 миллионов рублей для поставки аттракционов, которые вскоре были демонтированы. Новым директором ЦПКиО назначен Илья Алексеев.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!