Реконструкцию «Гулливера» в челябинском парке Гагарина закончат в 2026 году

Скульптура «Гулливера» в парке Гагарина была демонтирована Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основная часть реконструкций детской площадки «Гулливер» в парке имени Гагарина в Челябинске завершится к концу 2025 года. Работы планируют закончить в ближайшее время, но установку малых архитектурных форм и восстановление помещений отложили до нового строительного сезона, рассказал мэр города Алексей Лошкин во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Отдельные виды работ, например, обустройство антитравматичного покрытия, делать в существующих температурных режимах невозможно. Подрядная организация будет заниматься этим в новом строительном сезоне. Установка малых архитектурных форм, которые были задержаны поставкой, тоже будет осуществляться в следующем году, — отметил Лошкин.

По словам мэра, большая часть оборудования уже установлена или будет смонтирована в ближайшее время. Два фонтана на площадке находятся в рабочем состоянии. На 2026 год также запланирован ремонт капитальных объектов — касс и административно-бытовых помещений.

Лошкин подчеркнул, что главная задача — как можно скорее открыть обновленную площадку для жителей города. Космическая концепция реконструкции была разработана и утверждена в 2024 году.

Реконструкция «Гулливера» также началась в 2024 году. В сентябре 2025 года демонтировали аварийную девятиметровую скульптуру Гулливера, которую ранее планировали переодеть в скафандр. Мэр Челябинска Алексей Лошкин лично контролировал ход реконструкции, критикуя несогласованность подрядчиков и работу предыдущего директора парка Жазита Нургазинова.