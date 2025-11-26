В Челябинске в 2026 году благоустроят новый участок набережной Миасса
Алексей Лошкин сообщил о благоустройстве северного берега реки Миасс
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске до конца 2026 года приведут в порядок новый участок набережной реки Миасс. Территорию между Свердловским проспектом и улицей Северо-Крымской благоустроят и оснастят тропиночной сетью, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции с главой города.
«Преображение коснется северного берега реки Миасс. Появятся площадки, освещение, малые архитектурные формы, в общем-то все стандартно», — рассказал мэр Алексей Лошкин.
По его словам, приступить к благоустройству планировали еще в прошлом году, однако работы пришлось отложить из-за необходимости заменить коммунальные сети рядом с рекой. В том числе требовалось обновить канализационный коллектор, собирающий стоки со всего Северо-Запада.
Подрядчиком стала компания ООО «ДСК-Урал». На участке уже началось обустройство инженерной защиты, которая должна предотвратить затопление будущей набережной паводковыми водами и открыть возможность для дальнейших работ. Общая протяженность благоустраиваемой территории — около 1,9 км, стоимость проекта составляет 800 млн рублей.
Ранее мэрии потребовалось несколько попыток, чтобы найти подрядчика для строительства защитных гидросооружений: первые четыре конкурса не привлекли ни одной заявки. В итоге подрядчик был найден — им стало ООО «Дорожно-строительная компания — Урал», выигравшее закупки на начальные этапы строительства.
Пресс-конференция проходит спустя год после вступления Алексея Лошкина в должность мэра Челябинска. На встрече с журналистами он также сообщил о том, что в «Немецком квартале» планируют возвести музей, а для отлова бездомных собак в городе появится отдельное учреждение.
- Наб26 ноября 2025 11:36Нужно законодательно запретить тратить бюджетные деньги на бессмысленное и ненужное благоустройство - как минимум, до окончания войны.