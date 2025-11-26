Мэр Челябинска Лошкин поделился планами на новогодние каникулы

Лошкин планирует работать все новогодние праздники Фото: Ольга Снопкова © URA.RU

Глава Челябинска Алексей Лошкин в предстоящие новогодние каникулы останется в городе и будет работать с 1 по 12 января. Об этом мэр заявил во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Все каникулы в январе я буду работать. Останусь в Челябинске», — заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

По словам главы Челябинска, в прошлом году он ушел с работы 31 декабря в девять часов вечера. А 1 января в десять утра по видеоконференцсвязи уже проводил встречу с дорожниками.

Горожанам, которые не будут работать в новогодние каникулы, Лошкин советует гулять в городе и в регионе, посещать наши замечательные места. «Масса замечательных мест в городе, в нашем регионе. На любой вкус», — добавил глава Челябинска.