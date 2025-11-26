Мэр Челябинска Лошкин поделился планами на новогодние каникулы
Лошкин планирует работать все новогодние праздники
Фото: Ольга Снопкова © URA.RU
Глава Челябинска Алексей Лошкин в предстоящие новогодние каникулы останется в городе и будет работать с 1 по 12 января. Об этом мэр заявил во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Все каникулы в январе я буду работать. Останусь в Челябинске», — заявил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
По словам главы Челябинска, в прошлом году он ушел с работы 31 декабря в девять часов вечера. А 1 января в десять утра по видеоконференцсвязи уже проводил встречу с дорожниками.
Горожанам, которые не будут работать в новогодние каникулы, Лошкин советует гулять в городе и в регионе, посещать наши замечательные места. «Масса замечательных мест в городе, в нашем регионе. На любой вкус», — добавил глава Челябинска.
Сегодня Лошкин провел итоговую пресс-конференцию с участием представителей СМИ. Глава Челябинска подробно рассказал про некомфортный план, который поставил перед своей командой, предприятие, взявшее на себя функции по отлову бездомных животных, также назвал дату окончания реконструкции «Гулливера» в парке Гагарина.
