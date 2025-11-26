Создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев скончался

Прощание с Соболевым пройдет в поминальном зале Центрального кладбища Волгограда Фото: Александр Поляков / РИА Новости

В Волгограде ушел из жизни ученый и конструктор с мировым именем — Валериан Соболев. Разработчик пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» умер на 88-м году жизни.

«В Волгограде ушел из жизни легендарный ученый, конструктор, руководитель работ в области создания ракетной техники, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской и Государственной премий Валериан Соболев», — пишет «Блокнот». Прощание с Соболевым пройдет в поминальном зале Центрального кладбища Волгограда. Церемония состоится 29 ноября, с 10 до 11 часов утра.

Валериан Соболев — создатель и генеральный конструктор «ЦКБ-Титан». Он принимал участие в разработке самоходных пусковых установок и наземного оборудования ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Темп-2С».

Продолжение после рекламы

Под его руководством были созданы:

пусковые установки и наземное оборудование мобильного ракетного комплекса «Пионер»;

модификации «Пионер УТТХ» и «Пионер-3»;

подвижный грунтовый ракетный комплекс с МБР «Тополь».