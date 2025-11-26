Ушаков: Россия еще ни с кем не обсуждала мирный план

Ушаков сообщил, что мирный план в Абу-Даби не обсуждался Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия пока не обсуждала мирный план ни с одной из сторон. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мирный план в Абу-Даби не обсуждался. Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался», — сказал Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

В администрации президента США Дональда Трампа произвели корректировку первоначального мирного плана по урегулированию ситуации на Украине — количество пунктов в документе было уменьшено. Если изначально план включал 28 пунктов, то теперь их осталось 22. Глава государства охарактеризовал документ как «концепцию», отметив, что ряд его положений уже предварительно согласован. Однако, согласно информации The Washington Post, сокращение оказалось более значительным — до 19 пунктов.

