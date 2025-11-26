В Петербурге 13-летнюю девочку подозревают в убийстве матери
Возбуждено уголовное дело по факту убийства
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Петербурге, предварительно, девочка-подросток убила свою мать. Об этом сообщил источник.
«13-лентяя девочка-подросток, предварительно, убила свою маму в Петербурге», — рассказал источник РЕН ТВ. Девочка сама вызвала полицию и рассказала свою версию происшествия. Подросток утверждает, что в квартиру проник неизвестный, убил ее мать, порезал ее саму, после чего поджег квартиру и сбежал.
По данным ГСУ СК России по Петербургу, тело женщины с колото-резаной раной шеи было обнаружено в квартире на улице Ковалевской. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. На месте происшествия проведен тщательный осмотр. Следователь назначил необходимые экспертизы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Детали выясняются.
