Происшествия

В Петербурге 13-летнюю девочку подозревают в убийстве матери

26 ноября 2025 в 13:41
Возбуждено уголовное дело по факту убийства

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Петербурге, предварительно, девочка-подросток убила свою мать. Об этом сообщил источник.

«13-лентяя девочка-подросток, предварительно, убила свою маму в Петербурге», — рассказал источник РЕН ТВ. Девочка сама вызвала полицию и рассказала свою версию происшествия. Подросток утверждает, что в квартиру проник неизвестный, убил ее мать, порезал ее саму, после чего поджег квартиру и сбежал.

По данным ГСУ СК России по Петербургу, тело женщины с колото-резаной раной шеи было обнаружено в квартире на улице Ковалевской. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. На месте происшествия проведен тщательный осмотр. Следователь назначил необходимые экспертизы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Детали выясняются.

