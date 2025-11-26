Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Молдавские контрабандисты пытались перевезти с Украины в Румынию российский беспилотник

Генпрокуратура Молдавии заявила о нелегальной перевозке оружия из Украины
26 ноября 2025 в 13:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Части БПЛА были обнаружены в остановленном грузовике

Части БПЛА были обнаружены в остановленном грузовике

Фото: Илья Московец © URA.RU

Генеральная прокуратура Молдавии сообщила об обнаружении контрабандных боеприпасов, которые хотели перевезти в Румынию с Украины. Об этом сообщают СМИ.

«Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии, контрабандные боеприпасы, обнаруженные румынскими пограничниками в грузовике из республики, были завезены с территории Украины», — пишет «Московский Комсомолец». Боеприпасы перевозились в замаскированном виде из неизвестных складов на территории Украины. В кузове остановленного на границе грузовика были обнаружены части БПЛА.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Польши, Финляндии, Румынии и Болгарии к нелегальному вывозу западного оружия с украинской территории. По словам Захаровой, контрабандисты используют морские пути и воздушные маршруты. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал