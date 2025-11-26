Молдавские контрабандисты пытались перевезти с Украины в Румынию российский беспилотник
Части БПЛА были обнаружены в остановленном грузовике
Генеральная прокуратура Молдавии сообщила об обнаружении контрабандных боеприпасов, которые хотели перевезти в Румынию с Украины. Об этом сообщают СМИ.
«Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии, контрабандные боеприпасы, обнаруженные румынскими пограничниками в грузовике из республики, были завезены с территории Украины», — пишет «Московский Комсомолец». Боеприпасы перевозились в замаскированном виде из неизвестных складов на территории Украины. В кузове остановленного на границе грузовика были обнаружены части БПЛА.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Польши, Финляндии, Румынии и Болгарии к нелегальному вывозу западного оружия с украинской территории. По словам Захаровой, контрабандисты используют морские пути и воздушные маршруты.
