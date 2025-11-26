Совет Федерации рассмотрит закон о повышении военных пенсий
В 2026 году в России планируется несколько этапов повышения пенсионных выплат
Совет Федерации рассмотрит закон о повышении военных пенсий, который был принят Госдумой 18 ноября. Информация об этом появилась на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
От повышения пенсий выиграют бывшие военные, а также сотрудники следующих структур: МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарной службы и службы судебных приставов. Согласно предложенным изменениям, с 1 января 2026 года размер пенсии для указанных категорий граждан составит 93,59% от размера денежного довольствия.
В 2026 году в России планируется несколько этапов повышения пенсионных выплат. Первая индексация составит 7,6% и будет реализована с 1 января. В декабре 2025 года большинство пенсионеров получат две выплаты: стандартную пенсию и проиндексированную сумму за январь 2026 года. Всего повышение затронет около 40 миллионов россиян. После январской индексации средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров составит более 27 тысяч рублей. В случае если уровень инфляции в 2025 году превысит 7,6%, будет проведена дополнительная индексация пенсий. Следующий этап повышения запланирован на 1 апреля 2026 года — социальные пенсии будут увеличены на 6,8%. Это затронет примерно 4,4 миллиона человек.
