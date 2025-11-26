Совет Федерации рассмотрит закон о повышении военных пенсий

В 2026 году в России планируется несколько этапов повышения пенсионных выплат. Первая индексация составит 7,6% и будет реализована с 1 января. В декабре 2025 года большинство пенсионеров получат две выплаты: стандартную пенсию и проиндексированную сумму за январь 2026 года. Всего повышение затронет около 40 миллионов россиян. После январской индексации средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров составит более 27 тысяч рублей. В случае если уровень инфляции в 2025 году превысит 7,6%, будет проведена дополнительная индексация пенсий. Следующий этап повышения запланирован на 1 апреля 2026 года — социальные пенсии будут увеличены на 6,8%. Это затронет примерно 4,4 миллиона человек.