Глава Новороссийска сообщил о разрушениях после атаки БПЛА
При атаке беспилотников пострадали поликлиника и спортивная школа
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали 20 квартир, частные дома и социальные объекты. Об это сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Рабочие группы продолжают поквартирный обход домов, пострадавших в результате атаки БПЛА <...> Центральный район — в десяти квартирах десяти МКД пострадало остекление <...> Восточный район — повреждения окон получили восемь частных домов», — написал глава Новороссийска в своем telegram-канале. В село Гайдук пострадали спортивная школа поликлиника. Службами продолжается осмотр квартир в Южном районе.
На Юге России в последние сутки зафиксирована наиболее мощная атака БПЛА. Ударом подверглись Краснодар, Геленджик, Новороссийск, Таганрог.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.