Глава Новороссийска сообщил о разрушениях после атаки БПЛА

26 ноября 2025 в 13:56
При атаке беспилотников пострадали поликлиника и спортивная школа

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали 20 квартир, частные дома и социальные объекты. Об это сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Рабочие группы продолжают поквартирный обход домов, пострадавших в результате атаки БПЛА <...> Центральный район — в десяти квартирах десяти МКД пострадало остекление <...> Восточный район — повреждения окон получили восемь частных домов», — написал глава Новороссийска в своем telegram-канале. В село Гайдук пострадали спортивная школа поликлиника. Службами продолжается осмотр квартир в Южном районе. 

На Юге России в последние сутки зафиксирована наиболее мощная атака БПЛА. Ударом подверглись Краснодар, Геленджик, Новороссийск, Таганрог. 

