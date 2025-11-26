Скончался 87-летний режиссер Всеволод Шиловский
26 ноября 2025 в 12:56
Фото: © URA.RU
Скончался актер и режиссер Всеволод Шиловский в возрасте 87 лет. Среди значимых его работ — «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», а также кинокартина «Жила-была одна баба».
