Задержали полицейских, которые вымогали деньги у раненых ветеранов СВО в Москве

«Сотрудники Столичной полиции совместно с коллегами УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали двоих подозреваемых в вымогательстве денежных средств. В полицию поступило заявление от участника специальной военной операции, который находится на лечении в медицинской организации после получения боевого ранения.», — заявила Ирина Волк в своем telegram-канале.

В ходе обысков у задержанных изъяли банковские карты и электронные носители информации. Также были обнаружены два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, направленные на экспертизу. Злоумышленники действовали по одинаковой схеме против двух ветеранов, находящихся на лечении. Фигурантам уже предъявлены обвинения, и суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.