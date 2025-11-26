Сокращение пунктов и согласие Зеленского: что происходит с мирным планом Трампа

США исключили ряд пунктов из первоначального плана, сообщает Axios Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Администрация президента Штатов Дональда Трампа сократила первоначальный мирный план по урегулированию украинского конфликта. Президент США сообщил о снижении количества пунктов с 28 до 22, охарактеризовав документ как «концепцию», многие положения которой уже получили предварительное согласование. При этом газета The Washington Post сообщает о еще большем сокращении — до 19 пунктов, отмечая, что Вашингтон продолжает отдавать приоритет собственным разработкам перед альтернативными европейскими предложениями.

Украинская сторона в целом приняла условия обновленного плана, оставив для дальнейшего обсуждения лишь некоторые детали. Президент Украины Владимир Зеленский, по данным газеты Axios, стремится к скорейшей встрече с Трампом. По словам журналистов, она может состояться уже 27 ноября, хотя американский президент обусловил визит предварительным достижением договоренностей. Москва, получившая первоначальный вариант документа, занимает выжидательную позицию, подчеркивая важность сохранения договоренностей, достигнутых на встрече в Анкоридже. Как сейчас выглядит американский мирный план — в материале URA.RU.

Сокращение мирного плана по Украине

Дональд Трамп сообщил о сокращении количества пунктов в американском мирном плане по Украине с 28 до 22 позиций. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что первоначальное предложение является скорее «концепцией», а не окончательным планом, и многие положения документа уже получили предварительное согласование. В то же время газета Washington Post сообщает о более значительном сокращении документа — до 19 пунктов, отмечая, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом урегулирование конфликта на основе первоначального варианта из 28 пунктов.

Украина соглашается на условия мирного плана

Украина вносит конструктивные правки в документ

Украинская сторона в целом приняла условия обновленного мирного плана, за исключением нескольких частных аспектов, которые требуют дополнительной проработки. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника. Ранее предполагалось, что вопрос территориальных аспектов станет одной из тем обсуждения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Переговорный процесс продолжается активно: министр армии США Дэн Дрисколл провел многочасовые встречи с российскими представителями 25 ноября. Американская сторона сохраняет оптимизм в связи с быстрым продвижением диалога, и ожидает в ближайшее время получить ответ от Российской Федерации по итогам консультаций.

Зеленский принимает большинство пунктов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Владимир Зеленский в целом принял основные положения мирного плана администрации США. По словам Стармера, украинская сторона предложила конструктивные правки к документу, что позволяет оценивать прогресс в переговорах как положительный.

Британский премьер подчеркнул, что любое соглашение должно гарантировать суверенитет Украины и её право на самооборону. Европейские союзники, в числе которых были ключевые министры обороны и иностранных дел, подтвердили на видеоконференции поддержку переговорного процесса между Вашингтоном и Киевом.

Россия ожидает окончательный вариант плана

Депутат Чепа подчеркнул необходимость желания обеих сторон

Российская сторона считает преждевременным давать прогнозы о сроках подписания мирного соглашения по Украине, поскольку не ознакомилась с конечным вариантом плана. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Москва видела различные инициативы, но не участвовала в их обсуждении, а текущий документ, обсуждаемый в Абу-Даби, ещё требует изучения.

Парламентарий подчеркнул, что для достижения договоренностей необходимо желание обеих сторон, а также непосредственное участие Украины. Он обратил внимание на нежелание западных партнёров способствовать диалогу, напомнив о заявлениях НАТО после встречи на Аляске, которые, по его мнению, были направлены на торпедирование возможных договоренностей.

Зеленский стремится встретиться с Трампом

Украинская сторона стремится к скорейшей организации встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом для завершения работы над мирным планом. Как сообщил портал Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака, возможной датой для переговоров рассматривается День благодарения, 27 ноября.

Ермак отметил символическое значение проведения встречи в праздничные дни, выразив надежду, что визит поможет президенту Трампу продолжить его «историческую миссию» по прекращению войны. При этом отмечается, что Трамп планирует провести этот период в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

США отреагировали на предложение о визите Зеленского

Дональд Трамп заявил, что визит Владимира Зеленского в США должен состояться только после достижения сделки по урегулированию конфликта. Трамп пояснил журналистам, что, хотя украинский лидер хочет приехать, сначала необходимо заключить договорённости.

Москва приветствует ключевые положения американского плана

МИД России предупредил, что ситуация в отношениях с США может принципиально измениться, если из мирного плана Дональда Трампа будут исключены договорённости, достигнутые на встрече в Анкоридже. Сергей Лавров подчеркнул, что Москва приветствует ключевые положения плана, поскольку они базируются на этих пониманиях, и их устранение приведет к совершенно иной ситуации.

В то же время, как сообщают СМИ, европейские и украинские чиновники были шокированы существованием «тайного» плана США, при разработке которого их не привлекали. Последующие переговоры в Женеве между Вашингтоном и Киевом были охарактеризованы как продуктивные, однако сторонам ещё предстоит согласовать ряд спорных вопросов.

Киев согласился ограничить численность ВСУ

По данным The Financial Times, на предстоящей встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом могут быть обсуждены наиболее чувствительные пункты мирного плана, включая территориальные вопросы и американские гарантии безопасности. Сообщается, что Киев согласился ограничить численность своих вооруженных сил до 800 тысяч человек, что является компромиссом между первоначальным предложением США в 600 тысяч и текущей численностью ВСУ в 880 тысяч человек.

В новой версии документа, сокращенного с 28 до 19 пунктов, отсутствует прямое упоминание об ограничении ВСУ до 600 тысяч человек. Согласно источнику «РБК-Украины», формулировка была заменена на более нейтральную. Также из плана были исключены положения об использовании замороженных российских активов и запрет Киеву претендовать на территории Донбасса.