В России появятся критерии для определения статуса многодетной семьи
26 ноября 2025 в 14:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В соответствии с документом, президент Путин поручил Российскому правительству до 1 марта необходимо рассмотреть вопрос о выработке единых критериев для определения статуса многодетной семьи. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Крайний срок реализации распоряжения - 1 марта 2026 года.
