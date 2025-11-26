Ушаков: Россия еще не обсуждала детали мирного плана США
26 ноября 2025 в 13:43
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Россия не вела обсуждений с другими странами относительно деталей мирного плана США. Некоторые положения этого плана нуждаются в тщательном изучении. Об этом сообщил Ушаков в беседе с журналистом телеканала «Россия» Зарубиным.
