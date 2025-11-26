Власти ЯНАО утвердили новый перечень аварийного жилья в Лабытнанги до 2030 года

Согласно обновленным данным, в Лабытнанги под расселение подпадают жилые дома общей площадью более 38 тысяч квадратных метров, где проживает около 13,5 тысяч человек. В перечень вошли как уже признанные аварийными дома, так и жилые помещения, планируемые к признанию аварийными. Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в ЯНАО с 2019 года и рассчитана до 2030 года.