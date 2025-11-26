Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Власти ЯНАО утвердили новый перечень аварийного жилья в Лабытнанги до 2030 года

26 ноября 2025 в 14:47
Утвержден перечень аварийного жилья в Лабытнангах на расселение

Фото: Илья Московец © URA.RU

Правительство ЯНАО внесло изменения в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвердив обновленный перечень домов, подлежащих расселению в Лабытнанги. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов, документ опубликован на официальном портале правительства ЯНАО.

«В целях обеспечения устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа „Развитие строительного комплекса и жилищной сферы“», — указано в тексте постановления.

Согласно обновленным данным, в Лабытнанги под расселение подпадают жилые дома общей площадью более 38 тысяч квадратных метров, где проживает около 13,5 тысяч человек. В перечень вошли как уже признанные аварийными дома, так и жилые помещения, планируемые к признанию аварийными. Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в ЯНАО с 2019 года и рассчитана до 2030 года.

