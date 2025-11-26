Власти ЯНАО утвердили новый перечень аварийного жилья в Лабытнанги до 2030 года
Утвержден перечень аварийного жилья в Лабытнангах на расселение
Фото: Илья Московец © URA.RU
Правительство ЯНАО внесло изменения в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвердив обновленный перечень домов, подлежащих расселению в Лабытнанги. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов, документ опубликован на официальном портале правительства ЯНАО.
«В целях обеспечения устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа „Развитие строительного комплекса и жилищной сферы“», — указано в тексте постановления.
Согласно обновленным данным, в Лабытнанги под расселение подпадают жилые дома общей площадью более 38 тысяч квадратных метров, где проживает около 13,5 тысяч человек. В перечень вошли как уже признанные аварийными дома, так и жилые помещения, планируемые к признанию аварийными. Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в ЯНАО с 2019 года и рассчитана до 2030 года.
