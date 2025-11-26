«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы

Прогноз первых морозов в Москве и Петербурге Фото: Илья Московец © URA.RU

После аномально теплого ноября столичные регионы ждет резкая смена погоды. Подробнее о том, когда ждать настоящей зимы и насколько суровыми будут первые морозы URA.RU рассказала ведущая прогностического центра «МЕТЕО» Алена Дублюк — подробнее в материале.

Ноябрь-2025: второй самый теплый за всю историю наблюдений

Завершающийся месяц осени стал одним из самых аномальных за всю историю метеонаблюдений в обеих столицах. По данным центра «МЕТЕО», в Москве средняя месячная температура превышает климатическую норму на 4,2 градуса, а в Санкт-Петербурге — на 2,8 градуса.

«Ноябрь и в Петербурге, и в Москве выдался очень теплым. И получается, что средняя температура месяца положительная, хотя должна стремиться к нулю. А она сейчас составляет около 4 градусов», — отметила Алена Дублюк.

Для Москвы это второй такой теплый ноябрь за всю историю метеонаблюдений. Специалист подчеркнула: «Такие ноябри выпадают нечасто».

Дожди в Москве, снег в Петербурге: осадки в ноябре 2025 побили рекорды

Помимо аномального тепла, обе столицы столкнулись с очень большим количеством осадков, причем в разной фазе. Если Москву всю осень поливали дожди, то Санкт-Петербург с 14 ноября постепенно покрывается снегом.

«Если в Москве это, в основном, жидкие осадки, то есть дождь, то Северную столицу с 14-го числа потихоньку укрывает снегом, и его высота уже достигает 1-5 сантиметров», — пояснила ведущая прогностического центра.

По данным синоптиков, и Москва, и Санкт-Петербург перевыполнили месячную норму по количеству выпавших осадков. Такое обилие дождей и снега в сочетании с теплом создало нетипичную для конца осени погодную картину.

Последний всплеск тепла в Москве и Петербурге: до +7 градусов в конце ноября

Перед наступлением настоящей зимы столичные регионы ждет финальный всплеск тепла. «В конце ноября ожидается всплеск тепла, особенно заметный в Москве, температура повысится до 6-7 градусов в четверг и в ночь на пятницу, затем температура пойдет на убыль», — рассказала Алена Дублюк.

Это потепление станет последним «приветом» от южных циклонов, которые всю осень приносили в центральную Россию теплый воздух со Средиземноморья. После этого синоптические процессы резко изменятся.

Декабрь изменит погоду «словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге похолодает в 2025

Первого декабря природа наконец вспомнит о календаре, обещает эксперт. «В начале декабря, словно по календарю, погода приобретет совсем другой характер. Синоптические процессы резко изменятся», — подчеркнула Дублюк.

Главная причина перемен — формирование устойчивого антициклона над Казахстаном и востоком Европейской части России. Эта область высокого давления распространит свое влияние не только на центральные районы страны, но даже на северо-запад и Восточную Европу.

«Больше не будет выходов южных циклонов с просторов Апеннин и Балкан на Европейскую территорию, не будет выноса теплого воздуха с востока Средиземноморья. Над Казахстаном, над востоком Европейской части России будет хозяйничать довольно устойчивый и значительный антициклон, то есть область высокого давления», — объяснила синоптик.

Прекратятся ежедневные осадки

Первое и главное изменение, которое почувствуют жители столиц — прекращение почти ежедневных осадков, ставших привычными в ноябре. «В такой ситуации первое, что прекратится, это почти ежедневное выпадение осадков», — отметила Дублюк.

По прогнозам центра «МЕТЕО», в первую декаду декабря осадков, скорее всего, не будет совсем. Это резко контрастирует с ноябрьской погодой, когда дожди и снег шли практически без перерыва.

Какими будут первые декабрьские морозы в Москве и Петербурге

Температурный режим приобретет характер, свойственный антициклональной погоде. «А это не очень большое количество облачности на небе и за счет этого морозы порядка -1, -6 градусов в ночные часы, и близкая к нулю или слабоположительная 0, +2 градуса дневная температура», — рассказала Алена Дублюк.

При этом эксперт уточнила: «Все-таки солнце будет влиять на прогрев воздуха в светлое время суток». Малооблачное небо позволит солнечным лучам прогревать приземный слой атмосферы днем, но ночью, наоборот, будет способствовать быстрому охлаждению.

Теплее нормы, но суше обычного

Несмотря на приход морозов, погода в первой декаде декабря все равно останется немного теплее климатической нормы. «Так что, от начала первой десятидневки первого зимнего месяца ждем слабые морозы, но это все же будет чуть теплее, чем положено по климату», — подчеркнула ведущая центра «МЕТЕО».

А вот осадков будет существенно меньше, чем положено по климатическим нормам. После дождливого ноября это станет заметным контрастом для жителей обеих столиц.

Что будет во второй половине декабря в Москве и Петербурге — пока неясно

Относительно дальнейшего развития событий синоптики пока не дают точных прогнозов. «Говорить о том, ляжет ли снег во второй декаде декабря, окрепнут ли морозы, пока сложно», — честно признала Алена Дублюк.