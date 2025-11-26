Расселение аварийного жилья в Надымском районе ЯНАО Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В национальном селе Нори Надымского района ЯНАО завершается строительство двух компактных жилых домов для расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Новоселами станут четыре семьи коренных малочисленных народов Севера, для каждой из которых оборудован отдельный вход, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«В Надымском районе за семь лет из аварийного жилья расселено 1150 семей. Кроме того, Надым к 2022 году стал первым городом на Ямале, где был полностью снесен ветхий фонд. Жилищные условия улучшили 454 семьи города», — отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Строящиеся дома представляют собой современное жилье с полной чистовой отделкой, электрическими плитами и кладовыми помещениями. В селе Нори, где проживает 312 человек, с 2019 года жилищные условия улучшили 31 семья. Поселение готовится в 2026 году отметить 130-летие. Всего в Надымском районе планируется ввести еще 30 тысяч квадратных метров нового жилья в ближайшие годы в рамках программы расселения аварийного фонда.

