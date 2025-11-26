Логотип РИА URA.RU
Природа

Лоси выходят на дороги Ямала. Видео

Водителей ЯНАО предупредили об опасности миграции лосей на дорогах
26 ноября 2025 в 15:07
Департамент природных ресурсов ЯНАО предупреждает о миграции лосей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО начался период активной миграции лосей, что представляет серьезную опасность для участников дорожного движения. Крупные животные пересекают автомобильные трассы, в поисках кормовой базы, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.

«Эти крупные животные часто пересекают дорогу Салехард-Сургут, двигаясь как вдоль рек, так и через лесные массивы. При этом лоси могут появиться на дороге как днем, так и в темное время суток, что делает встречу с ними особенно опасной», — отметили в департаменте.

Осенне-зимняя миграция лосей связана с установлением снежного покрова, который вынуждает животных перемещаться с северных территорий на юг округа. Специалисты отмечают, что лоси могут появляться на дорогах в любое время суток, часто двигаясь вдоль рек и через лесные массивы. Водителям советуют быть особенно внимательными на участках, обозначенных знаками «Дикие животные», и своевременно снижать скорость в потенциально опасных местах. 

