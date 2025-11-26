В Кургане следком возбудил дело о хищении выплат у дочери погибшего на СВО

Курганские следователи расследуют дело о присвоении выплат участника СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая незаконно распорядилась средствами, выделенными несовершеннолетней в связи с гибелью отца на спецоперации. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

«В следственном отделе по городу Курган по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на проверку всех озвученных доводов», — сообщает СУ СК РФ по Курганской области. Дело возбудили по поручению начальника СУ СК Сергея Степанова.