В Кургане следком возбудил дело о хищении выплат у дочери погибшего на СВО
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кургане возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемая незаконно распорядилась средствами, выделенными несовершеннолетней в связи с гибелью отца на спецоперации. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
«В следственном отделе по городу Курган по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на проверку всех озвученных доводов», — сообщает СУ СК РФ по Курганской области. Дело возбудили по поручению начальника СУ СК Сергея Степанова.
По предварительным данным, жительница Курганской области обманным путем завладела примерно 10 млн рублей, которые были назначены несовершеннолетней дочери как выплаты после смерти отца, участника спецоперации. Сейчас идет проверка всех обстоятельств, впоследствии будет дана правовая оценка действиям подозреваемой.
