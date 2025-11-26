Логотип РИА URA.RU
В гордуме Кургана выбрали нового председателя комиссии по соцполитике

26 ноября 2025 в 14:30
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дмитрий Герасимов избран председателем постоянной депутатской комиссии по социальной политике Курганской городской Думы. Решение принято на сегодняшнем заседании гордумы. Об этом сообщили в пресс-службе представительного органа.

«Председателем постоянной депутатской комиссии по социальной политике Курганской городской Думы стал Дмитрий Герасимов. <...> с момента избрания в гордуму работает в составе комиссии по социальной политике, участвовал во всех заседаниях и замещал председателя при его отсутствии, поэтому хорошо знаком с работой комиссии и социальными вопросами», — информирует паблик гордумы Кургана в соцсети «ВКонтакте».

Ранее пост председателя комиссии занимала Любовь Силантьева, которая месяц назад была избрана председателем городской Думы и освободила прежнюю должность по собственному заявлению. Помимо депутатской деятельности, Дмитрий Герасимов возглавляет детско-юношескую спортивную школу №4 и является мастером спорта по самбо.

