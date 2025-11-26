Логотип РИА URA.RU
В курганской школе здание тира превратили в камуфляжный арт-объект. Фото

26 ноября 2025 в 14:55
Стены курганского школьного тира разрисовали в камуфляжные цвета

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане члены клуба граффити завершили художественное оформление внешней стены тира школы №53 в Кургане. Благодаря их усилиям появился яркий арт-объект, подчеркивающий назначение здания и выполненный в камуфляжной раскраске. Об этом в соцсетях рассказали сами исполнители.

«В течении всего октября и ноября, Павел Молотов смог разукрасить внешнюю сторону тира 53 школы в художественную интерпретацию хаки паттерна. По итогу появился концептуально целостный арт-объект, подчеркивающий назначение строения и выделяющий его в окружающем пространстве», — рассказали организаторы проекта в своем паблике «Абстракт» в соцсети «ВКонтакте.

Проект начали еще в прошлом году на территории школы №53. Исполнители выразили благодарность властям города за поддержку и соорганизацию.

В школе №53 Кургана разрисовали здание тира

Фото: ВК АБСТРАКТ

