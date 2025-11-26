Логотип РИА URA.RU
Спикер думы Красновишерска в Пермском крае отправился на СВО

Глава окружной думы из Пермского края Острянский повторно отправился на СВО
26 ноября 2025 в 15:15
Михаил Острянский был избран спикером осенью 2024 года

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава думы Красновишерского муниципального округа (Пермский край) Михаил Острянский с 24 ноября участвует в специальной военной операции. Ранее он заключил соответствующий контракт.

«В 2023 году Михаил Острянский уже был задействован в специальной военной операции. Тогда он входил в состав подразделения частной военной компании „Вагнер“ и принимал участие в боевых действиях за Бахмут и Кременную», — сообщает telegram-канал «На местах».

Михаил Острянский — полковник полиции. Осенью 2024 года он был избран председателем местной думы. До этого Острянский занимал пост заместителя главы муниципалитета, являлся депутатом Земского собрания района, а также руководил Красновишерским управлением внутренних дел.

