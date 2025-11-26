Спикер думы Красновишерска в Пермском крае отправился на СВО
Михаил Острянский был избран спикером осенью 2024 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Глава думы Красновишерского муниципального округа (Пермский край) Михаил Острянский с 24 ноября участвует в специальной военной операции. Ранее он заключил соответствующий контракт.
«В 2023 году Михаил Острянский уже был задействован в специальной военной операции. Тогда он входил в состав подразделения частной военной компании „Вагнер“ и принимал участие в боевых действиях за Бахмут и Кременную», — сообщает telegram-канал «На местах».
Михаил Острянский — полковник полиции. Осенью 2024 года он был избран председателем местной думы. До этого Острянский занимал пост заместителя главы муниципалитета, являлся депутатом Земского собрания района, а также руководил Красновишерским управлением внутренних дел.
