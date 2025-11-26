Чем новый зоопарк радует пермяков и гостей города

Площадь нового зоопарка составляет 25 гектаров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 1 декабря 2025 года изменится режим работы Пермского зоопарка. По новому графику зверинец на Свиязева будет открыт для посетителей с 10:00 до 18:00. При этом кассы будут прекращать работу за час до закрытия учреждения. Понедельник будет считаться санитарным днем. Новый зоопарк в микрорайоне Нагорный официально открылся в августе 2025 года и пользуется большой популярностью у пермяков. Он также получил признание как лучший в стране. URA.RU собрало все, что известно об уникальном пермском зверинце.

Старый зоопарк

История Пермского зоопарка началась еще в 1922 году, когда при краеведческом музее был организован «Уголок живой природы». В 1927 году уголок переехал в музейную конюшню, а затем был официально преобразован в зоологический сад.

Пермский зоопарк является одним из старейших в России — официально его открыли 1 сентября 1933 года. В течение 92 лет он работал на территории бывшего архиерейского подворья в центре Перми, на улице Монастырской. Зоопарк завершил свою работу на старой площадке 13 июля 2025 года.

История переезда

Идеи о переносе зоопарка на другую территорию возникали еще в 1931 году. Тогда рассматривался участок на военном кладбище в Егошихе. В 60-х годах обсуждали строительство в Черняевском лесу: были заложены фундамент и коллектор, но проект заморозили из-за нехватки финансирования. В 2000-х власти вновь подняли вопрос о переезде. Рассматривались Черняевский лесопарк, Камская долина, Архиерейка, улица Якутская и устье Мулянки, но решение снова не было принято.

Только в 2016 году был утвержден проект в микрорайоне Нагорном. Строительство на территории велось с 2017 года. На объекте неоднократно менялись субподрядчики. Сроки переносились, строительство шло с большими задержками. В 2022 году в эксплуатацию ввели первый этап комплекса — с апреля 2023 года в него начали перевозить животных.

Новый зоопарк

Новая территория зоопарка стала в 16 раз больше прежней — 25 гектаров. Здесь построено 130 сооружений, включая кормокухню, ветлечебницу, здание изолятора, зоны карантина, водоподготовку, смотровые площадки и амфитеатр.

Площадка оснащена современной техникой: погрузчиками, трициклами, техникой для уборки, автополивом, системой контроля параметров воды. Количество сотрудников увеличилось более чем в 2,5 раза. Проект спроектирован по международным стандартам, чтобы обеспечить комфортное содержание животных и удобство для посетителей.

Коллекция животных

В уникальной коллекции Пермского зоопарка — более трех тысяч животных 314 видов. Из них 274 вида (это около 70%) занесены в Красные книги. Многие животные уже перебрались на новое место. Среди них — альпака, птицы, гималайский медвежонок, козы, капибары, красные волки, кенгуру, муравьеды, пони и другие.

Зоопарк обладает уникальным опытом содержания редких видов, в частности — снежных барсов. Сейчас в российских зоопарках живут 14 снежных барсов, и шесть из них — из Перми. В 2024 году у пары Аксу и Снежека родились два самца — Кунгур и Юнгур. Это первое потомство снежных барсов в российских зоопарках за последние шесть лет — и все они живут в Перми.

Вольеры и оборудование

В новом зоопарке оборудовано 92 наружных вольера — в полтора раза больше, чем было раньше. Их площадь варьируется от 34 до 3200 квадратных метров. Вольеры тематизированы под природные ландшафты, максимально приближены к естественной среде обитания животных.

На территории действует пять систем водоподготовки, обеспечивающих работу 54 искусственных водоемов. Вода проходит фильтрацию, дезинфекцию, подогрев и контроль качества. Особенно оборудованы бассейны для белых медведей: благодаря круглогодичному подогреву, хищники могут жить в естественных условиях независимо от погоды. Построено четыре просторных вольера для их содержания.

Территория для посетителей

Зоопарк задуман не только как центр зоологии, но и как семейное пространство. Для гостей обустроены: большая парковка, обзорные площадки, выставочные залы, современная детская площадка, веревочный парк, кафе, манеж и пункт проката. Работает сцена с амфитеатром и лекторий. Инфраструктура также включает в себя информационные киоски, мультимедийное оснащение, автоматизированную билетную систему, системы оповещения и видеонаблюдения для безопасности животных и посетителей.

Озеленение и экология