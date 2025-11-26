Общественная палата Пермского края пополнилась тремя новыми представителями

Девять человек сохранят свои позиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комитет по государственной политике и местному самоуправлению одобрил двенадцать кандидатур от законодательного Собрания Пермского края для включения в новый состав Общественной палаты. Девять человек сохранят свои позиции в палате.

«Среди них: муфтий Пермского края Анвар Аблаев, протоиерей Игорь Ануфриев, директор АНО „Спортивный Клуб Айкидо „Династия“ Денис Гатаулин, завкафедрой ПГМУ, председатель правления „Профессиональное медицинское сообщество Пермского края“ Юлия Каракулова, председатель региональной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко, председатель краевого общества инвалидов Надежда Романова, председатель краевого общества „Национально-культурная автономия татар Пермского края“ Халил Фарвазетдинов. А также председатель исполкома Пермского краевого отделения „Боевое братство“ Ирик Шигабутдинов и директор филиала ВГТРК „ГТРК „Пермь“ Игорь Южанинов“, — сообщает telegram-канал Парламент|Пермский край.

В состав Общественной палаты также войдут три новых представителя: Дмитрий Вилисов — участник СВО, ветеран боевых действий, участник региональной программы «Герои Прикамья», Ирина Ермакова — председатель ПРОО «НАСМНОГО», координатор федерального проекта Партии «Единая Россия» «Крепкая семья» в Пермском крае и Кирилл Шайдулин — начальник бюро АО «Пермский завод „Машиностроитель“.

Продолжение после рекламы

В седьмой состав Общественной палаты от заксобрания не попали: президент союза «Пермская торгово-промышленная палата» Вячеслав Белов, председатель Пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда, замдиректора Центра трансфера технологий ФГАОУ ВО «ПНИПУ» Александр Николаев.