Строительная техника приступила к планировке территории Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Березниках Пермского края рабочие приступили к обустройству нового кладбища площадью 200 тысяч квадратных метров. Оно разместится в районе поселка Дурино, рассказал на своих страницах в соцсетях глава Березниковского округа Алексей Казаченко. Он отметил, что сейчас рабочие провели планировочные работы на участке земли и начали прокладывать подъездные пути к нему.

«Приступили к строительству нового объекта в районе Дурино. 18 кварталов захоронений площадью 200 тысяч квадратных метров. Проверил ход работ. Подрядчик сделал планировку территории, вывозит порубочные остатки. Ведется устройство котлована под накопительные дренажные емкости для системы гидроотвода. Параллельно начали строительство основной дороги протяженностью более километра. Подрядчик вырубил просеку, выполнил устройство земельного полотна», — сообщил Казаченко своим подписчикам.

По словам чиновника, работы будут проводиться в несколько этапов. На первом этапе предстоит построить несколько участков, парковку, административное здание и ограждение территории. Необходимость строительства нового погоста Казаченко объяснил тем, что кладбище в Кропачево «практически исчерпало свой ресурс».

Продолжение после рекламы

Усредненные параметры футбольного поля, согласно рекомендациям ФИФА, составляют 105 на 68 метров. При таких параметрах его площадь составляет 7140 квадратных метров. Следовательно, размеры нового кладбища в Березниках превышают 28 футбольных полей. Стоимость его строительства оценивается в 222,5 млн рублей, оно будет рассчитано на 37 тысяч захоронений.