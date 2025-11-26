Крольчатина, свежие фрукты и творог: что любят обитатели пермского зоопарка

Пятнистый олень не прочь полакомиться свежим яблоком Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Меню обитателей пермского зоопарка разнообразно. При этом рацион животных сбалансирован и тщательно подобран специалистами учреждения: звери ежедневно нуждаются в свежем мясе, рыбе и морепродуктах, овощах, злаковых и другой пище. О вкусовых предпочтениях любимцев взрослых и детей — в материале URA.RU.

В сентябре текущего года зоопарк в Перми объявил запрос цен на закупку тушек цыплят-бройлеров, куриного филе и яйца, а также рыбы и морепродуктов. «Объект закупки: Поставка тушек цыплят-бройлеров мороженные, филе куриное, яйца кур пищевые первой категории. Заказчик: ГКАУК „Пермский зоопарк“», — указано на сайте сервиса, где проводилась закупка.

К качеству продукции, которая идет на корми обитателям зверинца, учреждение предъявляет жесткие требования. В документах указано, что мясо птицы должно быть свежим на вид и на запах. «Кожа должна иметь цвет бледно-желтый с розовым оттенком или без него, чистой, без разрывов, царапин, пятен, ссадин и кровоподтеков. Скорлупа яиц должна быть чистая, без пятен крови и помета, неповрежденная, содержимое яиц не должно иметь посторонних запахов (гнилости, тухлости, затхлости)», — поясняется в техзадании.

Мясо — излюбленное лакомство хищников. К примеру, любимица публики белая медведица «Парма», отметившая в этом году свой первый день рождения, предпочитает крольчатину. А вот свежие яйца — настоящий деликатес для носух.

Хищники нуждаются в свежем мясе

Носухи

В рационе у носух преобладают фрукты, рассказывают в учреждении. По утрам для них готовят кашу с морковкой и яблоком. Но, особенно они любят сырые куриные яйца и виноград.

Медведица «Парма» любит рыбку

Белая медведица «Парма»

Вкусовые предпочтения передались «Парме» от мамы, сообщается в группе Пермского зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Хищница любит крольчатину, сельдь и горбушу.

Орангутаны

Орангутаны Лиза и Билл, приехавшие в Пермский зоопарк совсем недавно, тоже обожают фрукты. Помимо этого, в их ежедневный рацион входят овощи, злаковые культуры и другие компоненты.

А вот так выглядит обед орангутана Билла

Красные ибисы

Красных ибисов, пожалуй, тоже можно назвать гурманами. Меню пернатых включает в себя злаковые, овощи, творог и, обязательно, рыбку.

Гигантские муравьеды

Содержать гигантских муравьедов в неволе очень сложно, отмечают в пермском зоопарке. Прихотливы они и в еде. Животных кормят три раза в день: утром и вечером они едят живых насекомых, а днем для них готовят очень особенный коктейль, в который входит почти десяток ингредиентов.