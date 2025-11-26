Логотип РИА URA.RU
Мэрия Березников отреагировала на происшествие с обрушением потолка в квартире горожанки

В пермских Березниках комиссия обследует квартиру, в которой рухнул потолок
26 ноября 2025 в 15:12
В доме, где с потолка рухнула штукатурка, ремонтируют крышу

В доме, где с потолка рухнула штукатурка, ремонтируют крышу

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Оценкой состояния квартиры в жилом доме в Березниках Пермского края, где рухнул потолок, займется специально созданная комиссия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Сегодня по договоренности с собственником жилого помещения организован выезд комиссии для обследования помещения», — пояснили агентству в горадминистрации. Власти Березников отмечают, что о происшествии, которое произошло в минувшую пятницу, 21 ноября, сообщила знакомая собственницы квартиры. Женщина через соцсети рассказала о случившемся главе города Алексею Казаченко и губернатору Дмитрию Махонину.

«По факту обращения на место выехала аварийно-спасательная служба управления гражданской защиты администрации города Березники. Так как контактов заявителя и своих знакомая собственницы не оставила, предварительно договориться о времени осмотра было невозможно. На момент приезда спасателей в жилом помещении никого не было, двери никто не открыл», — указали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее блогер Степан Тимофеев опубликовал фото произошедшего. По его словам, в квартире дома №38 по улице Клары Цеткин произошло обрушение потолочного перекрытия. В администрации Березников подчеркнули, что указанный дом аварийным не признан. Сейчас на объекте идут работы по капитальному ремонту крыши. Их проводит краевой Фонд капремонта.

