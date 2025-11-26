Семь топовых ресторанов Перми накормят гостей блюдами коми-пермяцкой кухни

Попробовать блюда можно будет с 1 по 14 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шеф-повары пермских ресторанов «УмамиКатико», Usagi, «Дом Третьяковой», Kebab Club, «Игрушки», «One Гоги» и «Парадная» разработали особое коми-пермяцкое меню. Они объединили традиционные рецепты и свой авторский взгляд. Подробнее о блюдах URA.RU рассказал куратор проекта Алексей Папулов.

«Это первый проект в России, где проводится эксперимент соединить традиционную кухню с современной, чтобы показать, как они хорошо сочетаются между собой — как снова актуальной становится народная культура в целом. С 1 по 14 декабря в семи заведениях появятся не просто посвящения коми-пермяцкой кухне, это, по сути, новая кухня-фьюжн, где будут элементы паназиатской, японской, европейской в широком смысле этого понятия», — отметил Алексей Папулов.

День, когда рестораны начнут подавать блюда коми-пермяцкой кухни, выбран не случайно. 1 декабря 2005 года Коми-Пермяцкий округ объединили с Пермской областью в единый субъект РФ.

Организатор проекта отметил, что шеф-повара разрабатывали блюда совместно с хранительницами семейных рецептов, а в основу меню легла работа Пермского дома народного творчества «Губерния». Кулинарными секретами делились организаторы фестиваля «Бур сур», участницы ансамблей «Кукушка» и «Верхокамье», а также центра национальной культуры «Ассяма горт». «В этом проекте народная, семейная кухня впервые попадает в рейтинговые рестораны и становится вдохновением для шеф-поваров, показывая свою востребованность среди разных поколений», — сообщила генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.