День всех мам - 30 ноября Фото: Создано в Midjourney

День матери, который отмечается 30 ноября, в Перми ужа активно начали праздновать. Организаторы проводят в городе концерты, выставки, показы спектаклей. Подробности — в обзоре URA.RU.

26 ноября

В Центре досуга Мотовилихинского района (ул. Лебедева, 40) пройдет спектакль театр-студии «Представьте себе» «Про наших мам. Говорят дети». Это искренний и трогательный рассказ о том, как дети видят и чувствуют своих самых близких людей, и о том, что порой скрывается за их молчанием или детской непосредственностью. Вход свободный, начало в 18:00.

28 ноября

Дворец культуры «Искра» в 19:00 приглашает на праздничный концерт «Любовью маминой согреты», который состоится по адресу: ул. Генерала Доватора,1. Вход по билетам. Во Дворце культуры имени М.И. Калинина (ул. Куйбышева, 140) торжественный концерт, посвященный Дню матери, начнется в 20:00. Вход свободный. В Новых Лядах концертная программа запланирована в клубе «Юбилейный» (ул. Мира, 1). Шоу с стартует в 18:30.

30 ноября

В Доме офицеров Пермского гарнизона устроят концерт для участников СВО и их семей. Начало в 11:00. Свои праздничные программы в воскресенье также представят: в 12:00 ДК «Урал», в 13:00 — ДК им. Чехова.

Как ранее рассказывало URA.RU, в воскресенье бесплатный вход для всех мам обещает сделать Пермский зоопарк. Там также предусмотрена тематическая программа.