Пермь начала отмечать День матери. Афиша
День всех мам - 30 ноября
Фото: Создано в Midjourney
День матери, который отмечается 30 ноября, в Перми ужа активно начали праздновать. Организаторы проводят в городе концерты, выставки, показы спектаклей. Подробности — в обзоре URA.RU.
26 ноября
В Центре досуга Мотовилихинского района (ул. Лебедева, 40) пройдет спектакль театр-студии «Представьте себе» «Про наших мам. Говорят дети». Это искренний и трогательный рассказ о том, как дети видят и чувствуют своих самых близких людей, и о том, что порой скрывается за их молчанием или детской непосредственностью. Вход свободный, начало в 18:00.
28 ноября
Дворец культуры «Искра» в 19:00 приглашает на праздничный концерт «Любовью маминой согреты», который состоится по адресу: ул. Генерала Доватора,1. Вход по билетам. Во Дворце культуры имени М.И. Калинина (ул. Куйбышева, 140) торжественный концерт, посвященный Дню матери, начнется в 20:00. Вход свободный. В Новых Лядах концертная программа запланирована в клубе «Юбилейный» (ул. Мира, 1). Шоу с стартует в 18:30.
30 ноября
В Доме офицеров Пермского гарнизона устроят концерт для участников СВО и их семей. Начало в 11:00. Свои праздничные программы в воскресенье также представят: в 12:00 ДК «Урал», в 13:00 — ДК им. Чехова.
Как ранее рассказывало URA.RU, в воскресенье бесплатный вход для всех мам обещает сделать Пермский зоопарк. Там также предусмотрена тематическая программа.
Пермская синематека 30 ноября в 14:00 устраивает спецпоказ сказок народов России. На встрече предлагается обсудить образы, связанные с такими семейными ценностями, как опыт материнства и сохранение домашнего уюта. На примере мультфильмов из цикла «Гора самоцветов» ребята и родители могут поделиться своим мнением о способах воспитания детей, о формах проявления материнской любви и о важности доверительных отношений в семье.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!