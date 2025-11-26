Пять идей, что подарить на День матери в Перми

В Перми кроме традиционных букетов есть разные варинаты подарков Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Перми перед Днем матери, который отпразднуют 30 ноября, появились предложения разных подарков. Магазины, салоны и кондитерские создают тематические цветочные композиции и десерты. Коррепонедент URA.RU пообщался с предпринимателями и узнал, как можно порадовать мам в этот праздник.

Клубника в шоколаде

Ажурные розы с клубникой в шоколаде — новинка года Фото: Антон Силуков

В салоне цветов Romantic в честь праздника подготовили сладкие композиции. Клубнику в шоколаде можно приобрести в специальной шкатулке, в которой ягоды выложены в слово «мама». Также десерт оформляют в обычной коробке, но могут добавить шоколадные конфеты, из которых складывается слово «мама». Первый вариант стоит 6,9 тысячи рублей, а второй — 3,6 тысячи рублей.

«В этом году у нас появилась новинка — ажурные розы и клубника в шоколаде. Таким букетом можно удивить любую девушку», — рассказал владелец салонов Romantic Антон Силуков корреспонденту агентства. Предприниматель добавил, что композиции из роз и клубники в шоколаде выйдут в 4,5-6,7 тысячи рублей. На предзаказы в салоне действует скидка — 10%.

Цветы

В флористическом пространстве «На Расцвете» на День матери можно выбрать как срезанные цветы, так и горшочные растения. Розы стоят 150-250 рублей за штуку, а тюльпаны — от 200 рублей. По словам совладелицы флористического пространства «На Расцвете» Алены Денисенко, такую же цену на тюльпаны стоит ожилать к 8 марта.

Предпринимательница отметила, что сейчас покупатели чаще стали выбирать растения в горшках. Так, куст вереска стоит 1,3 тысячи рублей. Зимой растение станет украшением квартиры, а весной его можно высадить на даче. Амариллис луковичный стоит 1,2 тысячи рублей за штуку. Это растение лучше оставить в горшке как домашнее растение. Оно вновь зацветет на следующий год. Композиции из гиацинтов и нарциссов в кашпо выйдут от 690 рублей до 5 тысяч рублей. «В целом, клиенты ввиду сложной экономической ситуации стали более аккуратны в выборе», — добавила Алена Денисенко.

Торт в стакане и цветы

Кондитеры предлагают тематические торты в кружках и стаканах Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Еще один вариант подарка из цветов и десерта — торты в стакане. Такие композиции делает кондитер Наталья Купко совместно с цветочными салонами. Предпринимательница рассказала корреспонденту агентства, что стоимость подарка зависит от объема стакана и вида цветов. В среднем цена составляет 1-1,6 тысячи рублей.

«Пермяки не скупятся на подарки ко Дню матери. С каждым годом становится больше людей, которые хотят поздравить близких в этот день», — отметила владелица кондитерского производства.

Бенто-торт в чайной паре

Если хочется, чтобы подарок остался на память, можно вручить бенто-торт в чайной паре. На десерте кондитеры могут сделать любую надпись. Например, бенто-торт со словом «маме» обойдется в 1,6 тысячи рублей. Стоимость фарфоровой чайной пары, которую можно будет пользоваться после употребления торта, уже включена в стоимость.

Цветы из зефира

По данным сайта бесплатных объявлений, самым бюджетным подарком могут стать цветы из зефира. Букет из пяти сладких тюльпанов стоит от 500 рублей. А зефирные розы выйдут дороже. За небольшой букет придется заплатить 2,6 тысячи рублей.