Диана Арбенина анонсировала первый после скандала 2023 года концерт в Перми

26 ноября 2025 в 13:21
Диана Арбенина презентует пермякам новый альбом

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Диана Арбенина намерена выступить в Перми в феврале. Она готова презентовать свой новый альбом BLOODYMARY. До этого шоу Арбениной в Перми не было несколько лет. В 2023 году выступление пришлось отменить из-за протестов ветеранов СВО.

«13 февраля. Пермь, СК им. Сухарева. Программа BLOODYMARY», — указано в гастрольном графике Арбениной на ее сайте.

Весной 2023 года Арбениной отказали в предоставлении площадки для выступления в Перми. Это объяснили предупреждением возможных провокаций. Перед этим отмены концерта требовали бойцы СВО и ветераны . В ответ власти сначала говорили , что причин запрещать шоу нет.

