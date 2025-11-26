Диана Арбенина анонсировала первый после скандала 2023 года концерт в Перми

Диана Арбенина презентует пермякам новый альбом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Диана Арбенина намерена выступить в Перми в феврале. Она готова презентовать свой новый альбом BLOODYMARY. До этого шоу Арбениной в Перми не было несколько лет. В 2023 году выступление пришлось отменить из-за протестов ветеранов СВО.

«13 февраля. Пермь, СК им. Сухарева. Программа BLOODYMARY», — указано в гастрольном графике Арбениной на ее сайте.