Диана Арбенина анонсировала первый после скандала 2023 года концерт в Перми
26 ноября 2025 в 13:21
Диана Арбенина презентует пермякам новый альбом
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Певица Диана Арбенина намерена выступить в Перми в феврале. Она готова презентовать свой новый альбом BLOODYMARY. До этого шоу Арбениной в Перми не было несколько лет. В 2023 году выступление пришлось отменить из-за протестов ветеранов СВО.
«13 февраля. Пермь, СК им. Сухарева. Программа BLOODYMARY», — указано в гастрольном графике Арбениной на ее сайте.
