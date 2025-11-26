Пермский фельдшер брал взятки за больничный и сертификаты о вакцинации

В 2021 году он дважды получил незаконное вознаграждение за выдачу документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стало известно о судебном процессе в отношении фельдшера из Пермского края. Его обвинили в получении взяток за оформление больничных листов и сертификатов о вакцинации.

«По данным следствия, фельдшер, работавший в частной больнице и государственной поликлинике в Березниках, в 2021 году дважды получил незаконное вознаграждение за выдачу документов. За сертификаты о вакцинации от коронавируса, которые были выданы без фактического проведения прививок, он получил 32 тысячи рублей, а за больничный лист, оформленный без медицинского осмотра, — 15 тысяч рублей», — сообщает Пермский краевой суд в соцсети «ВКонтакте».

В связи с этими нарушениями было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о получении взятки должностным лицом. Березниковский городской суд, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, назначил фельдшеру наказание в виде уголовного штрафа в размере 850 тысяч рублей, а также установил ряд ограничений.

