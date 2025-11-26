Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО планируют побить рекорд по количеству мест для студентов СПО

Рекордное количество мест для первокурсников СПО ожидается в ЯАНО в 2026 году
26 ноября 2025 в 16:33
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Количество мест для абитуриентов среднего профессионального образования в ЯНАО ожидается рекордным в 2026 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента образования региона.

«Мы ежегодно стараемся увеличивать количество мест для первокурсников. В предстоящем году учреждения СПО будут готовы принять рекордное количество студентов», — отметили в ведомстве.

Точное количество доступных для первокурсников мест на данный момент неизвестно. Окончательные списки будут формироваться позже. Однако в департаменте образования добавили, что текущий 2025 год уже побил прошлогодний рекорд. Так, в этом году в колледжах могли обучаться 3 014 студентов, из которых более 2,8 тысячи — на бюджетной основе.   

Ранее URA.RU сообщало о повышении количества бюджета в колледжах Ямала. В следующем учебном году их станет на 240 дополнительных мест больше.

