Ямал третий год подряд возглавляет рейтинг молодежной политики России

26 ноября 2025 в 16:03
Более 5 тысяч подростков Ямала стали участниками новой образовательной программы

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ямал третий год подряд возглавляет рейтинг реализации государственной молодежной политики в России, запустив новые образовательные программы, инфраструктурные проекты и современные форматы работы с подростками. Регион также стал победителем федерального конкурса «Регион для молодых», получив субсидию в размере более 214 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«В этом году обновили рекорд по грантовым победам. 73 ямальских проекта принесли региону 62 миллиона рублей», — отметили в ведомстве.

Среди ключевых достижений — запуск первой в России единой модели воспитания и профессионального развития подростков «Школа Ямолод», которая объединила молодежную политику, дополнительное образование и культуру. Более 5 тысяч юных ямальцев уже стали участниками программы. В округе открыты круглогодичный образовательный центр «Ямолод», арт-резиденция «Сова» в Новом Уренгое, а также молодежные пространства на базе колледжей. В 2026 году планируется открытие новых объектов, включая центр военно-тактической подготовки в Ноябрьске и подростково-молодежные клубы в отдаленных населенных пунктах. Активно развивается и «Движение Первых», объединившее уже более 50 тысяч ямальских школьников.

