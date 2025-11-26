Ямал третий год подряд возглавляет рейтинг молодежной политики России

Ямал третий год подряд возглавляет рейтинг реализации государственной молодежной политики в России, запустив новые образовательные программы, инфраструктурные проекты и современные форматы работы с подростками. Регион также стал победителем федерального конкурса «Регион для молодых», получив субсидию в размере более 214 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Среди ключевых достижений — запуск первой в России единой модели воспитания и профессионального развития подростков «Школа Ямолод», которая объединила молодежную политику, дополнительное образование и культуру. Более 5 тысяч юных ямальцев уже стали участниками программы. В округе открыты круглогодичный образовательный центр «Ямолод», арт-резиденция «Сова» в Новом Уренгое, а также молодежные пространства на базе колледжей. В 2026 году планируется открытие новых объектов, включая центр военно-тактической подготовки в Ноябрьске и подростково-молодежные клубы в отдаленных населенных пунктах. Активно развивается и «Движение Первых», объединившее уже более 50 тысяч ямальских школьников.