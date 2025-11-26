Заявление редакции URA.RU о попытках надавить на суд по делу Аллаярова

Суд пока не выносил решение по делу Дениса Аллаярова Фото: Илья Московец © URA.RU

Приговор дяде свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, Андрею Карпову, которому 25 ноября суд дал четыре года условно по делу о получении взятки, вызвал разную реакцию. Одни писали, что такое мягкое решение — хороший знак для журналиста, другие — напротив, что это сигнал, что ему следует готовиться к более суровому наказанию из-за того, что у Карпова состоялась сделка со следствием.

Андрей Карпов получил приговор сразу по двум статьям — превышение должностных полномочий и получение взятки. Они предусматривали лишение свободы вплоть до 14 лет. Карпов, как считают адвокаты Аллаярова, оговорил и себя, и своего племянника, выдав за взятки себе его переводы тете и бабушке, чтобы отвести внимание от других сомнительных переводов. Эта сделка гарантировала ему более мягкое решение по своему делу. Ни в его деле, ни в деле Аллаярова нет никаких доказательств вины Дениса, кроме слов самого Карпова, желающего избежать более сурового наказания — об этом он сам говорил на суде 21 ноября, когда он явился, чтобы дать показания против своего же племянника лично.

Также среди тех, кто писал о приговоре Андрею Карпову, было и мнение, что обвинительное заключение автоматически доказывает и вину журналиста. Редакция URA.RU считает такую позицию надуманной, поскольку суд по делу Дениса еще продолжается, а признание вины в получении взятки одной стороной не может приравниваться к признанию вины в даче взятки другой. В редакции URA.RU решение по дяде Дениса Аллаярова восприняли как подтверждение правоты защиты нашего журналиста.

Карпов фактически не смог подтвердить данные против племянника показания — например, он не пояснил, когда именно договорился с Денисом о «сотрудничестве» и как в материалах его допроса от 17 июля оказались выписки, датированные 21 июля. В общей сложности Карпов более 40 раз ответил на вопросы «не знаю» и «не помню».

Сам Аллаяров не отрицает, что работал с информацией, которую передавал ему дядя. Но он отрицает, что платил за нее. Главный редактор URA.RU Диана Козлова также подтверждала, что журналисты агентства никогда не платили за информацию.

Документы, которые Аллаяров получал от дяди, отправлялись ему в формате Word с его личной почты, а не со служебной. Они не имели грифов «Секретно», «Для ограниченного доступа» или любых других, свидетельствующих о незаконности их использования. И, как подтвердил и сам Карпов, могли быть написаны и отредактированы кем угодно и когда угодно.