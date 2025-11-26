Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Ноябрьске пройдут масштабные учения силовиков на ЖД вокзале

26 ноября 2025 в 16:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ФСБ, МВД и МЧС проведут совместные учения на вокзале Ноябрьска

ФСБ, МВД и МЧС проведут совместные учения на вокзале Ноябрьска

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

27 ноября на железнодорожном вокзале «Ноябрьск-2» и прилегающих территориях состоятся плановые учебно-тренировочные мероприятия с участием сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Учения направлены на отработку действий при угрозе террористического акта и улучшение взаимодействия между службами, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В ходе учений возможны временные ограничительные меры в районе вокзала. Просим с пониманием отнестись к ним и соблюдать спокойствие», — отметили в мэрии Ноябрьска.

Кроме того, 27 ноября с 08:00 до 10:00 будет проведен плановый запуск сигнала «Внимание всем!» с трансляцией речевого сообщения. Органы власти призывают жителей и гостей города следить за официальными объявлениями и выполнять указания ответственных служб. Мероприятия проводятся Оперативным штабом ЯНАО для проверки готовности экстренных служб к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал