В Ноябрьске пройдут масштабные учения силовиков на ЖД вокзале

27 ноября на железнодорожном вокзале «Ноябрьск-2» и прилегающих территориях состоятся плановые учебно-тренировочные мероприятия с участием сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Учения направлены на отработку действий при угрозе террористического акта и улучшение взаимодействия между службами, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В ходе учений возможны временные ограничительные меры в районе вокзала. Просим с пониманием отнестись к ним и соблюдать спокойствие», — отметили в мэрии Ноябрьска.