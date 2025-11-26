В Ноябрьске пройдут масштабные учения силовиков на ЖД вокзале
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
27 ноября на железнодорожном вокзале «Ноябрьск-2» и прилегающих территориях состоятся плановые учебно-тренировочные мероприятия с участием сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Учения направлены на отработку действий при угрозе террористического акта и улучшение взаимодействия между службами, сообщили в пресс-службе администрации города.
«В ходе учений возможны временные ограничительные меры в районе вокзала. Просим с пониманием отнестись к ним и соблюдать спокойствие», — отметили в мэрии Ноябрьска.
Кроме того, 27 ноября с 08:00 до 10:00 будет проведен плановый запуск сигнала «Внимание всем!» с трансляцией речевого сообщения. Органы власти призывают жителей и гостей города следить за официальными объявлениями и выполнять указания ответственных служб. Мероприятия проводятся Оперативным штабом ЯНАО для проверки готовности экстренных служб к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
