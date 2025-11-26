В Тюмени скончалась судья центрального районного суда
В Тюмени простятся с судьей центрального районного суда
Фото: Илья Московец © URA.RU
На 61-м году жизни скончалась судья Центрального районного суда Тюмени в отставке Надежда Заплатина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Надежда Алексеевна была высококвалифицированным и добросовестным судьёй, настоящим профессионалом своего дела. Благодаря своему многолетнему опыту в судебной системе, безупречной репутации и выдающимся личным качествам, она заслужила глубокое уважение и признание среди коллег», — сообщили в пресс-службе.
Прощание с Надеждой Заплатиной состоится 28 ноября с 12:00 до 13:00 в Тюменском крематории.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!