Происшествия

В Тюмени скончалась судья центрального районного суда

Надежда Заплатина
26 ноября 2025 в 15:38
В Тюмени простятся с судьей центрального районного суда

Фото: Илья Московец © URA.RU

На 61-м году жизни скончалась судья Центрального районного суда Тюмени в отставке Надежда Заплатина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. 

«Надежда Алексеевна была высококвалифицированным и добросовестным судьёй, настоящим профессионалом своего дела. Благодаря своему многолетнему опыту в судебной системе, безупречной репутации и выдающимся личным качествам, она заслужила глубокое уважение и признание среди коллег», — сообщили в пресс-службе. 

Прощание с Надеждой Заплатиной состоится 28 ноября с 12:00 до 13:00 в Тюменском крематории. 

