В Тюмени скончалась судья центрального районного суда

На 61-м году жизни скончалась судья Центрального районного суда Тюмени в отставке Надежда Заплатина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Надежда Алексеевна была высококвалифицированным и добросовестным судьёй, настоящим профессионалом своего дела. Благодаря своему многолетнему опыту в судебной системе, безупречной репутации и выдающимся личным качествам, она заслужила глубокое уважение и признание среди коллег», — сообщили в пресс-службе.