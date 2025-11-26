Стало известно о закрытии на карантин еще одной школы в Тюмени
26 ноября 2025 в 15:47
В Тюмени закрывается на карантин школа №40
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Тюмени закрылась на карантин школа №40. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования.
«В настоящий момент учебный процесс в здании школы № 40. Образовательный процесс для обучающихся 1-11 классов организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сообщили в департаменте.
Ранее на карантин закрыли школу №92. В 58-й школе часть классов отправили на дистант.
