В Тюмени из-за повышения утильсбора подорожали автомобили

В Тюмени за неделю до введения новых норм утильсбора для машин с мощностью двигателей свыше 160 л.с. резко подорожали автомобили. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин.

«В объявлениях о продаже автомобилей некоторые жители Тюменской области „накинули“ на стоимость своих машин сотни тысяч рублей. И даже прописали в тексте, что ценник изменился из-за обновления утильсбора, новые нормы которого вступят в силу с 1 декабря», — пояснил Дмитрий Демин в разговоре с URA.RU.

Эксперт предположил, что после 1 декабря жителей региона ожидает новый виток роста цен. По его мнению, автомобили с мощными двигателями подорожают не только у частников, но и в официальных автосалонах известных брендов. В том числе, китайских.

