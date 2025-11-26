Логотип РИА URA.RU
В Тюмени из-за повышения утильсбора подорожали автомобили

26 ноября 2025 в 15:44
Новые нормы расчета утильсбора вступят в силу 1 декабря

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени за неделю до введения новых норм утильсбора для машин с мощностью двигателей свыше 160 л.с. резко подорожали автомобили. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин.

«В объявлениях о продаже автомобилей некоторые жители Тюменской области „накинули“ на стоимость своих машин сотни тысяч рублей. И даже прописали в тексте, что ценник изменился из-за обновления утильсбора, новые нормы которого вступят в силу с 1 декабря», — пояснил Дмитрий Демин в разговоре с URA.RU.

Эксперт предположил, что после 1 декабря жителей региона ожидает новый виток роста цен. По его мнению, автомобили с мощными двигателями подорожают не только у частников, но и в официальных автосалонах известных брендов. В том числе, китайских.

Ранее URA.RU писало о том, что с 1 декабря льготные тарифы в размере 3,4–5,2 тысячи рублей будут действовать исключительно для автомобилей с мощностью двигателей до 160 лошадиных сил. Для более сильных моторов начнут применять коммерческие ставки. Размер которых в некоторых случаях превысит несколько миллионов рублей. Изначально планировалось, что эти нормы вступят в силу 1 ноября.

