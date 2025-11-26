В Тюмени открылся региональный экспортный форум

В Тюмени открылся региональный экспортный форум. Для его проведения выбрали необычное место — музей Словцова. Замгубернатора Андрей Пантелеев объясняет:
«Здесь, в этом месте, собрана история тюменского купечества, можно почувствовать его дух. Те, кто сейчас занимается экспортом, сталкивается с не меньшими вызовами. Но это наш Тюменский характер: чем больше трудностей — тем больше мы прилагаем усилий, не сдаваясь», — сказал чиновник.
Пантелеев добавил, что за последние три года регион провел не менее 30 бизнес-миссий и принял ответные делегации. Это привело к увеличению товарооборота: в 5 раз с Казахстаном, в 22 раза с Беларусью.
Ранее URA.RU сообщало о том, что зерновой кофе тюменской обжарки пройдет сертификацию для российского рынка и экспорта в страны ЕАЭС. Предприниматели отправляются в ведущие кофейные регионы планеты, такие как Бразилия, Эфиопия и Кения, чтобы лично отобрать высококачественное сырье — зеленые кофейные зерна.
