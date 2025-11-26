Грязная и с запахом: жители тюменского поселка в шоке от качества воды

Причиной ржавой воды называют сети внутри домов, а хлор для очистки применяют даже в Токио Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка Боровский (Тюменский район) жалуются на грязную и пахнущую хлором воду, которая начала течь из их кранов после того, как в населенном пункте ввели в работу новый водопровод. Об этом люди пишут в социальных сетях и призывают писать жалобы в прокуратуру и другие инстанции. В свою очередь поставщик ресурса — «Росводоканал Тюмень», объясняет ситуацию проблемами с сетями в домах.

«После переключения вода стала мутной, изменилась окраска, появился резкий запах хлора и посторонние примеси. Выходят из строя сантехника, стиральные машины, бойлеры», — пишут жители в группе «Боровский Luxury — Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Людей также призывают писать жалобы прокуратуру, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и другие ведомства. Камнем преткновения стал ввод нового водопровода, который был построен в рамках концессионного соглашения.

Продолжение после рекламы

В «Росводоканал Тюмень» URA.RU рассказали, что необходимость модернизации назрела давно: каждое лето жители Боровского испытывали проблемы с давлением в сети. А те, кто переезжал в новые дома, не могли подключиться к централизованному водоснабжению из-за того, что не хватало мощности водоочистных сооружений птицефабрики «Боровская».

«На прошлой неделе была проведена перенастройка гидравлического режима. В процессе гидродинамической промывки новой сети там скопился кислород (это стандартная ситуация). Растворяясь в воде, он придает ей белый оттенок. Воздух в воде безопасен для здоровья человека. Пузырьки быстро поднимаются, и через несколько секунд вода становится прозрачной. Сейчас сети промыты и кислорода в воде нет», — рассказали в компании.

Что до цвета воды, то ржавые водопады текут из «горячих» кранов. По данным поставщика услуг, это связано с вторичным загрязнением в системе нагрева во внутридомовых сетях. Их должны промывать управляющие компании.