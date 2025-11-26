Тюмень и Калининград свяжет прямой авиарейс в 2026 году

Между Тюменью и Калининградом будет прямой авиарейс Фото: Роман Наумов © URA.RU

Тюмень и Калининград получат прямое авиасообщение в 2026 году. Об этом стало известно из списка субсидируемых маршрутов, опубликованного Росавиацией. Новый рейс позволит жителям двух регионов путешествовать без пересадок, что значительно сократит время в пути.

Появление прямого рейса обусловлено необходимостью улучшения транспортной доступности между регионами. Частично рейс будет финансироваться властями Тюменской области — регион оплатит 50%, сказано в документе. Это позволит сделать билеты более доступными для пассажиров и стимулировать развитие туризма и деловых связей.

Перевозчиком выступит авиакомпания «Северный ветер», которая будет использовать самолеты Boeing 737-800. Полеты запланированы на два периода: с 1 апреля по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. В настоящее время добраться из Калининграда в Тюмень можно только с пересадками в Москве или Санкт-Петербурге.

