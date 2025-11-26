Курганскую чиновницу раскритиковали на федеральном шоу, где семья спорила за 10 млн

Критике подвергалась начальник управления опеки и попечительства Кургана Ульяна Гусева Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальник управления опеки и попечительства города Кургана Ульяна Гусева подверглись критике в эфире шоу на Первом канале. Чиновница прокомментировала историю семьи, в которой спорят из-за 10 млн рублей — выплаты дочери за погибшего отца. При этом она сообщила, что средства девочки-подростка не были потрачены матерью, а контроль за расходованием денег — не относится к функционалу органов опеки.

В эфире шоу «Мужское и Женское» 17-летняя жительница Кургана потребовала, чтобы ее мать Елена Виноградова вернула ей 10 млн рублей — выплату за погибшего отца. Елена купила на эти деньги большой дом для своей новой семьи (четверо малолетних детей), не выделив старшей дочери доли. Женщина призналась, что дом куплен на выплату, и заявила, что готова переписать его на дочь. Но она считает, что дочь попала под негативное влияние молодого человека, с которым проживает уже полгода.

Гусева пояснила съемочной группе шоу, что девочка обратилась в опеку в ноябре. «Со слов Веры это одна история, со слов мамы — немного другая история. Судить мы не можем. Выплаты — это не наш функционал. Девочка говорит, что был счет, куда перевели день после смерти папы. Мама говорит, что такого счета не было. Нам мама так говорила, не было таких денег, и она деньги Веры не снимала», — пояснила чиновница. Также Гусева не смогла прокомментировать голосовое сообщение от специалиста опеки, которая пыталась «своеобразным образом» отговорить девочку от участия в шоу.

Участники шоу, в числе которых были юристы, уверены, что органы опеки должны были среагировать на жалобу подростка. Инициировать проверку, подать иск о лишении матери родительских прав в отношении старшей дочери и ограничении прав в отношении малолетних детей. Советник председателя Комитета ГД РФ по вопросам семьи Никита Габов заявил, что обратит внимание региональных властей на опеку Кургана. «Девочка с 15 лет (с 5 лет) уходит из дома, и не было реакции. Что касается органов опеки, мы незамедлительно обратим внимание региональных властей на соответствие служебной деятельности этих людей», — сказал он.