Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В Кургане и Шадринске обещают тепло и мокрый снег

26 ноября 2025 в 16:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Кургане 27 ноября ожидается мокрый снег

В Кургане 27 ноября ожидается мокрый снег

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске 26 ноября ожидается теплый день с небольшим мокрым снегом. Об этом сообщается на одном из сайтов с прогнозами погоды.

«В Кургане 27 ноября ожидается облачная погода и небольшой мокрый снег. Температура днем — ноль градусов. Ветер до 8 метров в секунду», — сообщает Gismeteo.

В Шадринске также прогнозируют нулевую температуру. Ожидаются осадки в виде снега. 

Ранее URA.RU писало, что первый месяц зимы в Кургане будет аномально теплым. Таким прогнозом поделился синоптик-любитель Илья Винштейн. Также он отмечал, что в декабре, возможно, зима будет малоснежной.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал