В Кургане и Шадринске обещают тепло и мокрый снег

В Кургане 27 ноября ожидается мокрый снег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске 26 ноября ожидается теплый день с небольшим мокрым снегом. Об этом сообщается на одном из сайтов с прогнозами погоды.

«В Кургане 27 ноября ожидается облачная погода и небольшой мокрый снег. Температура днем — ноль градусов. Ветер до 8 метров в секунду», — сообщает Gismeteo.

В Шадринске также прогнозируют нулевую температуру. Ожидаются осадки в виде снега.