В Кургане и Шадринске обещают тепло и мокрый снег
В Кургане 27 ноября ожидается мокрый снег
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане и Шадринске 26 ноября ожидается теплый день с небольшим мокрым снегом. Об этом сообщается на одном из сайтов с прогнозами погоды.
«В Кургане 27 ноября ожидается облачная погода и небольшой мокрый снег. Температура днем — ноль градусов. Ветер до 8 метров в секунду», — сообщает Gismeteo.
В Шадринске также прогнозируют нулевую температуру. Ожидаются осадки в виде снега.
Ранее URA.RU писало, что первый месяц зимы в Кургане будет аномально теплым. Таким прогнозом поделился синоптик-любитель Илья Винштейн. Также он отмечал, что в декабре, возможно, зима будет малоснежной.
