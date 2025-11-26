День матери курганцы отметят 30 ноября Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Курган готовится к Дню матери (отмечается в последнее воскресенье ноября) серией культурных и творческих событий. В течение предпраздничных дней в городских библиотеках запланированы музыкально-поэтические вечера, семейные праздники и выставки детских рисунков. Особое внимание уделяется созданию семейной уюта и поддержки всех мам Кургана через разнообразие форматов и программ.

27 ноября

13:00 Центр культуры и досуга «Спутник» (ул. Карбышева, 12А) — Концертная программа клуба «Истоки». Народные песни и танцы в исполнении коллектива, создающие атмосферу семейного праздника. Концерт назвали «Любовью материнской мы согреты».

Насыщенные праздничные программы в досуговых центрах Кургана специально подобраны для женщин-мам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

14:00 Библиотека № 29 им. М. Шолохова (ул. К. Мяготина, 119) — Музыкально-поэтическая гостиная «Мир озарен любовью матерей». Вечер стихов и песен, подчеркивающих важность материнства и семейных ценностей.

28 ноября

13:00 Библиотека им. Л. Толстого — Композиция «Главная профессия на земле — мама!». Тематические рассказы, поэтические выступления и музыкальные номера, посвященные материнству.

16:00 Библиотека им. А. Пушкина — Концерт «Праздничный букет песен». Музыкальная программа с песнями, посвящёнными матерям, в уютной атмосфере библиотечного зала.

30 ноября

Музыкальные и танцевальные номера исполнят курганские артисты (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

12:00 Городской дом культуры им. М. Горького (ул. Дзержинского, 1а) — Большой праздничный концерт ко Дню матери. Музыкальные и танцевальные номера с участием местных артистов и творческих коллективов.

12:00 Культурный центр «Черемушки» — Концерт «Загляните в мамины глаза». Яркая концертная программа с песнями и танцами, посвящёнными материнской любви.